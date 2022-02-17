Петропавловск-Камчатский, 17 февраля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. На Камчатке из-за роста заболеваемости COVID-19 увеличили количество коек в инфекционных моногоспиталях — ещё 40 мест добавили в городской больнице №2 Петропавловска-Камчатского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На 16 февраля резерв коечного фонда для лечения больных коронавирусом составлял всего 13,2%. Было принято решение увеличить количество мест в госпиталях до 586.

«Мы держим ситуацию на особом контроле, проводим ежедневный мониторинг использования коек. Отметим, что несмотря на увеличение коечного фонда для пациентов с коронавирусом, медицинские учреждения продолжат оказывать помощь пациентам терапевтического профиля», — уточнили в минздраве Камчатки.

Также в состоянии готовности развернуть дополнительные койки для больных COVID-19 находится краевая больница им. А.С. Лукашевского.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии всё чаще заболевают коронавирусом жители районов республики, реже — в Якутске. По данным на 17 февраля, это соотношение составляет 56% и 44% соответственно.