Ульяновск, 17 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, 16 февраля в регионе официально выявлено 1383 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 58 меньше, чем было подтверждено сутками ранее, 15 февраля. Таким образом, за последние сутки снижение составило 4,02%. Спад идёт пятый день подряд.

Всего в Ульяновской области в лабораториях сделано 1 832 679 исследования на SARS-CoV-2.

Отметим, что ранее в регионе в рамках акции «Спасибо врачам!» Центральной медсанчасти передано оборудование на 2 млн рублей, в том числе электрокардиограф, дефибриллятор, переносной аппарат искусственной вентиляции лёгких, небулайзеры, 15 аппаратов для поддержки дыхания с кислородными баллонами.