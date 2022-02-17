Джакарта, , 08:44 — REGNUM Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что правительство планирует рост экономики в 2023 году в диапазоне 5,3−5,9%, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

Аирлангга Хартарто отметил, что с точки зрения расходов целевой показатель роста экономики в основном связан с потреблением (около 5%) и инвестициями (около 6%), а также с экспортом (около 6−7%).

В 2023 году прогнозируется, что экономический рост в Индонезии будет ниже, чем в 2022 году, поэтому для роста экономики необходимы новые источники финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, Сингапур ввел свободный въезд в страну для жителей индонезийских островов Батам и Бинтан.

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