Абакан, 17 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 880 новых носителей коронавируса, выздоровели 2526 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 февраля в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,0; за неделю — 0,9.

По информации республиканского оперштаба, с начала 2022 года в Хакасии подтверждено 21 763 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в Хакасии COVID-19 диагностировали у 909 человек, выздоровели 1808 пациентов.