Сингапур, , 08:27 — REGNUM Сингапур ввел свободный въезд в страну для жителей индонезийских островов Батам и Бинтан, сообщает CNN Indonesia.

Сингапур © Сергей Потеряев

«Сингапур внедрил воздушный коридор. Начиная с 25 февраля, был введен морской коридор из Батама и Бинтана», — заявил посол Индонезии в Сингапуре.

Путешественники не из Индонезии должны были провести семь дней в Батаме или Бинтане, прежде чем въехать в Сингапур.

Между тем путешественникам еще предстоит пройти два теста на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, число людей, прошедших ревакцинацию от коронавируса в Индонезии, достигло 7 505 145 человек.

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