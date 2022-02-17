Усть-Абаканский район, Хакасия, 17 февраля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Хакасии завершено расследование уголовного дела против владелицы приюта, которую обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, 44-летняя жительница Усть-Абаканского района в январе 2020 года организовала приют для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, систематически получая от этой деятельности доход.

При этом она игнорировала противоэпидемические требования, нанимая на работу третьих лиц для ухода за 32 гражданами в возрасте от 37 до 90 лет, не используя средства защиты, дезинфекторы и так далее. В результате в приюте произошла вспышка коронавируса — заразились 25 человек.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.