Улан-Удэ, 17 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых летальных случаев от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего жертвами коронавируса в республике стали 2750 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 113 097. За сутки диагноз подтвердился у 1093 человек.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 976 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 89 133 пациента, в том числе 938 за сутки. Дополнительно снято с медицинского наблюдения более 3 тыс. жителей.