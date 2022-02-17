Москва, 17 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Предсказанное несколькими британскими таблоидами «вторжение» России на Украину 16 февраля так и не состоялось. Зато продолжилось успешное наступление российского рубля на доллар и евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

(сс) CWitte Деньги

Доллар и евро спешно оставили достигнутые ранее локальные максимумы. К вечеру доллар на Московской бирже торговался вблизи 75 руб., а евро — около 85,5 руб.

Центральным событием 16 февраля, позитивно повлиявшим на курс рубля, если не считать геополитики, стала пресс-конференция министра финансов РФ Антона Силуанова.

Министр заверил, что даже в случае наиболее жёстких санкций коллективного Запада у России имеется «финансовый щит» в виде огромных золотовалютных резервов и ФНБ.

«Щит» позволяет минимизировать негативные последствия ограничительных мер, например таких, как отключение российских банков от SWIFT.

По словам главы Минфина, российские банки даже в таком случае продолжат выполнять все обязательства перед вкладчиками.

Министр также сообщил, что в 2022 году правительство намерено активно инвестировать средства ФНБ в реальный сектор, чтобы поддержать производство.

Сегодня, 17 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на на 07:51 по мск, рубль снижается по отношению к евро и доллару. Так, курс доллара вырос на 43 копейки, до 75,67 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 85,84 рубля.

На сегодняшний день ожидается динамика курса доллара к рублю в коридоре 75−76 руб., а курса евро — в 85−86 руб.

Читайте также: На горизонте рубля снова появился уровень 74 за доллар