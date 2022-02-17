Бамако, 17 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Мали объявила дефолт по выплате процентов и основного долга, общая сумма которых составила более 53,99 млрд франков КФА (93 млн долл.). Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Дефолт свидетельствует об ухудшении экономической ситуации в Мали из-за жестких санкций, введенных сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС). Для западноафриканской страны были закрыты границы государств-членов ЭКОВАС. Кроме того, в ее отношении были введены финансовые ограничения в связи с задержкой сроков проведения выборов.

Мали четырежды не произвела выплаты по государственным облигациям с конца января. Власти страны также пропустили крайний срок выплаты основного долга по облигациям 10 февраля.

У Мали есть более 12 казначейских векселей и облигаций со сроком погашения в этом году. Выплата по еще одной облигации, выпущенной в 2019 году, на сумму 71,68 млн долл. должна быть погашена 28 февраля.

Переходное правительство Маши ранее заявляло, что введенные против страны санкции бесчеловечны и могут серьезно сказаться на жизни населения.