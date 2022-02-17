Ямусукро, , 08:46 — REGNUM Кот-д'Ивуар планирует выделить более 20 млн долл. на оказание помощи предприятиям по переработке орехов кешью, сталкивающимся с конкуренцией со стороны стран Азии. Дотация поможет увеличить им производство культуры. Об этом пишет новостное издательство Mwananchi.

План все еще находится на обсуждении. Все же, его подготовка была завершена на 90% и в ближайшие две недели план представят общественности.

Кот-д'Ивуар, крупнейший в мире производитель какао, также в последние годы стал ведущим производителем орехов кешью. Годовой объем производства составляет около одного млн тонн. Страна перерабатывает только около 10% от этого объема, а остальное экспортирует в сыром виде.

Правительство надеется, что план помощи в сочетании с инициативами частного сектора поможет увеличить процент переработанных орехов до 50% к 2025, что позволит Кот-д'Ивуару конкурировать с Вьетнамом, крупнейшим переработчиком кешью в мире.

Согласно статистике правительства Кот-д'Ивуара, Кот-д'Ивуар перерабатывает около 2,6% кешью от общего числа орехов, производимых во всем мире, уступая Вьетнаму (52,8%), Индии (28,3%) и Бразилии (2,8%).

Из 20 ивуарийских заводов по переработке кешью до сих пор лишь четыре сохранили жизнеспособность, несмотря на то, что им приходится работать в убыток. Восемь других оказались банкротами, а в еще восьми установлено устаревшее или сломанное оборудование, из-за чего пришлось приостановить работу предприятий.