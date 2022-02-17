Ханты-Мансийск, 17 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске руководство детского сада «Радуга» потребовало от воспитателей вернуть стимулирующую выплату за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает Муксун.fm.

Mil.ru Вакцинация

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По итогам августа 2021 года 24 воспитателя детского сада № 11 «Радуга» получили по шесть тысяч рублей в качестве стимулирующих за вакцинацию от COVID-19. Через полгода руководство дошкольного учреждения потребовало от сотрудников «излишне выплаченные денежные средства». Воспитателей уведомили, что стимулирующие вычтут из их зарплаты.

Как пояснила изданию заведующая детским садом Оксана Ружинскас, деньги педагоги должны вернуть из-за бюрократических проволочек. Стимулирующие выплаты за вакцинацию должны были быть выплачены из предпринимательской деятельности.

«У нас просто разный бюджет: есть субвенция из бюджета округа, а есть средства, которые мы зарабатываем сами, как учреждение. Из них и должны была проводиться выплата. Воспитателям будут обратно выплачены стимулирующие, только уже из другого бюджета: не из бюджета учреждения, а из его предпринимательской деятельности», — пояснила директор «Радуги» Оксана Ружинскас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые бюджетные предприятия в России вводили стимулирующие выплаты сотрудникам за прививку от COVID-19. К примеру, сотрудники Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) получали за вакцинацию от коронавируса по одной тысяче рублей.