Канберра, 17 февраля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Премьер-министры Австралии и Великобритании Скотт Моррисон и Борис Джонсон в ходе переговоров в онлайн-формате договорились о скоординированных действиях, направленных на снижение выбросов парниковых газов к 2030 году и достижение к 2050 году нулевых показателей. Об этом 17 февраля сообщает канцелярия главы австралийского правительства.

Климат

В качестве ориентира для совместных действий по борьбе с изменением климата использовалась позиция Климатического пакта Глазго и Парижского соглашения, нацеленная на удержание роста глобальной среднегодовой температуры на уровне не выше 1,5 градуса по Цельсию.

Скотт Моррисон «Великобритания и Австралия обязались до конца текущего десятилетия на национальном уровне принять максимально возможные меры по борьбе с глобальным потеплением. Австралия намерена снизить выбросы [парниковых газов] на 26−28% к концу десятилетия и предпринять все необходимые шаги, чтобы повысить этот показатель до 35% к 2030 году».

В качестве долгосрочной стратегии стороны договорились ускорить развитие технологий, необходимых для достижения нулевых выбросов к 2050 году.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО), специализированного межправительственного учреждения ООН в области метеорологии Петтери Таалас заявил, что наблюдаемое в настоящее время глобальное потепление является самым сильным за последние 200 тысяч лет.