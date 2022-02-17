Пермь, 17 февраля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В больницах Пермского края находятся 365 детей с коронавирусной инфекцией. Коечный фонд занят на 73%. Об этом сообщает «РБК — Пермь».

Mos.ru В больнице

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В ковидных отделениях развернуто 498 коек для детей, у которых диагностирован COVID-19. С 1 февраля коечный фонд расширили на 50 мест.

Напомним, в регионе антиковидную прививку сделали 1157 подростков. Для вакцинации используется препарта «Спутник М».

Стоит отметить, из 5203 выявленных заражений коронавиурсом за сутки (15 февраля) 1040 фактов приходятся на детей.