Кемерово, 17 февраля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Кемерове от коронавируса привились уже 257 607 горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Власти подчёркивают, что пройти вакцинацию может любой желающий в возрасте от 18 лет, наличие противопоказаний определяет врач на приёме.

Сейчас в городе работают семь пунктов вакцинации, в том числе в администрации города.