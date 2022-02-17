Кемерово, 17 февраля, 2022, 05:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области на протяжении последней недели наблюдается снижение числа обращений с признаками ОРВИ, коронавируса и пневмонии в «красные зоны» взрослых поликлиник. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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Кроме того, количество обращений в детские поликлиники по сравнению с предыдущими двумя неделями снизилось почти на 60%. В связи с этим решено изменить график их работы.

Теперь детские поликлиники региона с понедельника по пятницу работают с 7:30 до 20:00, по субботам — с 7:30 до 18:00, воскресенье — выходной день.

Взрослые поликлиники будут открыты с 7:30 до 20:00 часов семь дней в неделю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в двух городах Кузбасса поликлиники перевели на усиленный режим работы.