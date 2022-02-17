Якутск, 17 февраля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. В Якутске прекращают приём пациентов с симптомами ОРВИ в спорткомплексе «Триумф». Решение принято в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирунсой инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время работы центра в нём приняли около 16 тыс. человек и провели порядка 18 тыс. тестов на COVID-19. Треть анализов оказались ковид-положительными, были оформлены более 2 тыс. больничных листов. Обслуживали горожан 175 медработников.

Не долечившихся пациентов врачи будут консультировать по телефону. Новых заболевших просят обращаться в поликлиники по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсёстрам и водителям санитарных машин. Деньги полагаются тем, кто работает с коронавирусными пациентами.