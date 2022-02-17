Москва, 17 февраля, 2022, 05:30 — ИА Регнум. В рамках дела о несостоятельности основателя и экс-бенефициара «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева арбитраж Москвы признал незаконной целую серию сделок, в том числе брачный контракт с супругой, договор дарение ей же земли, квартиры, акций иностранной компании. Помимо этого, в конкурсную массу была возвращена существенная часть имущества, включая 24 земельных участка. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Council.gov.ru Дмитрий Ананьев

Недействительными сделками были признаны договор дарения участка в поселке Горки-2 в Московской области, брачный контракт от 2015 года и допсоглашение к нему от 2017 года, а также договор дарения 1 тыс. акций компании VELUX ASSETS LIMITED и дарения квартиры в переулке Скатертный, 11 в Москве.

Судья решил «восстановить режим совместной собственности супругов на имущество, нажитое супругами во время брака».

В конкурсную массу также возвращены 24 земельных участка в поселке Горки-2, две квартиры в Москве, здание бани и доля в праве общей долевой собственности на земельный участок в Кропоткинском переулке (Москва).

Напомним, ранее была оспорена сделка по дарению должником своей жене коттеджа с участком в деревне Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банкротное дело в отношении Ананьева инициировал «Промсвязьбанк». Братья Ананьевы также стали фигурантами уголовного дела. В нём речь шла о хищении почти 90 млрд рублей. Экс-банкиры судом были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Они также проходят ответчиками по другому крупному спору этого же банка, в рамках которого с ряда бывших топ-менеджеров взыскивают более 282 млрд рублей.

Напомним, ранее в Татарии был оспорен брачный контракт другого бывшего банкира — экс-главы «Татфондбанка», бывшего республиканского министра Роберта Мусина.