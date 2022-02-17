Киев, 17 февраля, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Группа из 44 афганских беженцев, которые были эвакуированы на Украину в сентябре 2021 года, покинула украинскую территорию. Об этом 16 февраля сообщили издание The Washington Post со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Qatar Airways

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По сведениям журналистов, речь идет о девяти семьях, которые были вывезли из Киева на самолете авиакомпании Qatar Airways в столицу Катара город Доху. Катарские власти помогут указанным лицам с оформлением документов, если те решат направиться в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля портал Axios распространил информацию о том, что власти Израиля могут попросить у России помощи с вывозом израильских граждан с Украины в случае эскалации ситуации.