Каракас, , 04:30 — REGNUM В ближайшее время власти Венесуэлы планируют увеличить число регулярных авиарейсов, соединяющих столицу страны с Москвой. Об этом президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил 16 февраля, в ходе встречи с вице-премьером правительства России Юрием Борисовым, фрагменты которой транслировались в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Куба и Венесуэла на карте мира Commons.wikimedia.org

Николас Мадуро «Мы уже в состоянии увеличить число еженедельных рейсов в Москву. Скоро у нас будут хорошие новости на этот счёт».

По его словам, Венесуэлу за последние два месяца «посетили более 15 тысяч туристов из России». Одновременно растёт поток вылетающих из Каракаса в Москву туристов из Венесуэлы и других стран Латинской Америки.

В настоящее время венесуэльская авиакомпания Conviasa, открывшая российское направление в мае 2021 года, летает в Москву один раз в две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочего визита обсудит с властями Венесуэлы, Никарагуа и Кубы вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

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