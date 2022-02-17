Венесуэла планирует увеличить число авиарейсов из Каракаса в Москву
Каракас, 17 февраля, 2022, 04:30 — ИА Регнум. В ближайшее время власти Венесуэлы планируют увеличить число регулярных авиарейсов, соединяющих столицу страны с Москвой. Об этом президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил 16 февраля, в ходе встречи с вице-премьером правительства России Юрием Борисовым, фрагменты которой транслировались в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
По его словам, Венесуэлу за последние два месяца «посетили более 15 тысяч туристов из России». Одновременно растёт поток вылетающих из Каракаса в Москву туристов из Венесуэлы и других стран Латинской Америки.
В настоящее время венесуэльская авиакомпания Conviasa, открывшая российское направление в мае 2021 года, летает в Москву один раз в две недели.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочего визита обсудит с властями Венесуэлы, Никарагуа и Кубы вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.