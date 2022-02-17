Благовещенск, 17 февраля, 2022, 04:32 — ИА Регнум. В Амурской области за сутки в ковидные госпитали попали 176 человек (днём раньше — 172). Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в регионе увеличивается, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Читайте также: В Приамурье побит «рекорд» по количеству госпитализированных с COVID-19

При этом снижается уровень заболеваемости. Выявлены 864 новых случая инфекции за день (накануне — 1283), из них не вакцинировались — 618. Тем прироста числа заражений оценивается в 1,2%.

Пневмония диагностирована у 1% заболевших (7 человек), трое амурчан погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Амурской области в больницы положили наибольшее количество ковид-инфицированных жителей региона за всё время мониторинга порталом стопкоронавирус.рф. В ковидные госпитали попали 172 амурчанина.