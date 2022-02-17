Владивосток, 17 февраля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. В Приморье вакцинировались от коронавируса 1 000 913 человек, что составляет 65% от плана иммунизации. Прошли ревакцинацию 141 859 жителей — о ситуации с COVID-19 губернатор края Олег Кожемяко рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса премьер-министру Михаилу Мишустину 16 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам Кожемяко, минздрав Приморья заранее подготовился к очередной волне эпидемии, развернув 2908 коек, организовал 14 амбулаторно-информационных центров, в том числе два для обслуживания детей. ПЦР-исследования проводятся в 23 лабораториях, охват составляет 532 тестирования на 100 тыс. человек.

С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 133 888 случаев заражения коронавирусом, в стационарах получают лечение более 2 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом, число амбулаторных больных — 17 717. Ежедневно выявляется более 1,5 тыс. новых зараженных коронавирусом.

Губернатор поблагодарил Михаила Мишустина за выделение 80 млн рублей из резервного фонда на приобретение лекарств — уже идёт закупка препаратов. В госпиталях сформирован месячный запас медикаментов.

На 17 февраля край получил 1 200 380 комплектов вакцин, привиты 1 000 913 человек, что составляет 65% от плана вакцинации. Прошли ревакцинацию 141 859 человек. В регионе развернуты 179 стационарных и 72 мобильных пункта вакцинации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России почти три четверти новых случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «Омикрон», сообщила 15 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.