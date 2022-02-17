Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Сенат США в ходе заседания 16 февраля утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Селест Уолландер на должность помощника министра обороны США по делам международной безопасности. Трансляцию из зала заседания вёл телеканал C-SPAN.

Ястреб Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За кандидатуру Уолландер проголосовали 83 законодателя, 13 выступили против. Демократы настаивали на ускоренном одобрении её на посту для подключения опытного эксперта из старой «обамовской обоймы» к выработке мер по укреплению НАТО и сдерживанию России.

Уолландер, которая считается в США признанным экспертом по России, курировала данное направление ещё при президенте Бараке Обаме. Тогда она совмещала пост его помощника с аналогичной должностью в Пентагоне, занимаясь Россией, Украиной и в целом евразийским направлением.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат США утвердил кандидатуру Эми Гутманн на должность американского посла в Берлине по прошествии шести месяцев после её выдвижения.

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