Грузия теряет позиции в международных рейтингах
Тбилиси, 17 февраля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. В опубликованном Индексе экономической свободы 2022 года позиции Грузии существенно ухудшились, сообщает 16 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».
Так, в этом году Грузия находится на 14 пунктов ниже прошлогоднего результата. Согласно рейтингу, она занимает 26-е место в мире. В стране никогда не было такого большого спада.
Ухудшение результата связано с падением позиций практически по всем рейтинговым критериям. Согласно исследованию, «политическое вмешательство подрывает независимость судебной системы». В докладе говорится, что многие судьи не имеют возможности рассматривать коммерческие дела независимо или быстро.
Члены правящей партии «Грузинская мечта» не согласны с опросом и говорят, что при их правительстве происходит существенное улучшение положения страны.
Оппозиция заявляет, что Грузия, согласно всем международным опросам, теряет свои позиции.
Напомним, что Индекс экономической свободы, рассчитываемый газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation, действует с 1995 года.