Тбилиси, 17 февраля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. В опубликованном Индексе экономической свободы 2022 года позиции Грузии существенно ухудшились, сообщает 16 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Так, в этом году Грузия находится на 14 пунктов ниже прошлогоднего результата. Согласно рейтингу, она занимает 26-е место в мире. В стране никогда не было такого большого спада.

Ухудшение результата связано с падением позиций практически по всем рейтинговым критериям. Согласно исследованию, «политическое вмешательство подрывает независимость судебной системы». В докладе говорится, что многие судьи не имеют возможности рассматривать коммерческие дела независимо или быстро.

Члены правящей партии «Грузинская мечта» не согласны с опросом и говорят, что при их правительстве происходит существенное улучшение положения страны.

Оппозиция заявляет, что Грузия, согласно всем международным опросам, теряет свои позиции.

Напомним, что Индекс экономической свободы, рассчитываемый газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation, действует с 1995 года.