Киев, 16 февраля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Свой первый визит на Украину нанесёт 17 февраля британский министр иностранных дел Элизабет Трасс, сообщили 16 февраля в пресс-службе украинского МИД. Одна из тем переговоров — кибербезопасность.

Gov.uk Лиз Трасс

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Отмечается, что поездка состоится по приглашению украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Главы внешнеполитических ведомств намерены обсуждать вопросы двустороннего стратегического партнёрства. Также Трасс и Кулеба затронут тему координации дальнейших действий Лондона и Киева по укреплению безопасности в Европе.

Коснутся переговоры и российской проблематики — мер по «сдерживанию агрессии РФ» и помощи Киеву со стороны Лондона в укреплении украинской обороноспособности.