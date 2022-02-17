17 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова постпреда России при ЕС о том, что будет ждать Украину в случае убийства российских граждан.

Елизавета Коробова, , 07:23 — REGNUM Заявление российского постпреда при Евросоюзе Владимира Чижова о том, что в случае, если Украина начнёт убивать граждан РФ, то «не следует удивляться» нанесению ответного удара России, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 16 февраля в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нападение Украины на ДНР и ЛНР будет расценено Россией как нападение на граждан РФ. Их там уже очень много. Поэтому Киеву лучше бы заняться исполнением требований Минских соглашений, пока не поздно», — пишет Валерий У.

Многие пользователи пришли к выводу, что у российской стороны просто нет другого выхода, кроме как оказать помощь своим гражданам на Украине в случае, если их начнут буквально уничтожать.

«Как только Украина начнёт военную операцию в своих «мятежных провинциях», это можно счесть провокацией. Тем более что там уже огромное количество людей с российскими паспортами. Всё очень очевидно, в Киеве должны это понимать», — отмечает Кирилл Л.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Некоторые комментаторы отмечают, что российским властям необходимо искать иные способы выйти из ситуации, чтобы не следовать по написанному в Вашингтоне сценарию.

«Нельзя вестись на спецпровокации! Они только этого и ждут! Только выдержка и благоразумие, а не игра в поддавки», — указывает Света М.

«Если Россия введёт войска, то это будет означать, что Америка наконец-то добилась своего. Россию отрежут от Запада по всем фронтам. Экономика в такой ситуации не выдержит», — считает Николай П.

ВС РФ Mil.ru

Часть людей полагает, что России следует вести себя умнее и не давать своему противнику загнать себя в безвыходное положение.

«Как же это напоминает Югославию! Но, конечно, своих граждан надо защищать. Войну только надо избегать», — считает Sondre S.

«Если гражданам страны что-то или кто-то угрожает, их надо вернуть домой, эвакуировать и запретить посещать ту страну, где эти угрозы существуют», — думает Вадим В.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия просит всего лишь, чтобы Донецкая и Луганская Народные Республики имели полноценное право голоса на Украине, чтобы с их мнением считались.

«Заметьте тот факт, что Россия до сих пор не ведёт разговор о том, чтобы сделать ДНР и ЛНР своей частью. Т. е. будет только признание республик независимыми от Киева. Вот и всё. А уж что там решат руководства республик — это совсем другая история. Поэтому претензии Киева не принимаются. Это внутриукраинский конфликт, в ходе которого часть Украины обратилась к России за помощью и поддержкой», — написал Арсений А.

Нашлись и те, кто убеждены, что Киев не сможет отказаться от политики геноцида в отношении жителей Донбасса, поэтому России рано или поздно придётся применить силу против обезумевшей Украины.

«Жители Донбасса заслужили того, чтобы обрести независимость. Если на них будет совершено нападение украинских карателей, то России необходимо, по крайней мере, насильно принудить Украину отказаться от геноцида», — поделился своим мнением Евгений Е.

Напомним, 15 февраля российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов заявил в интервью The Guardian о том, что в случае, если Украина начнёт убивать граждан РФ, то «не следует удивляться» нанесению ответного удара России.