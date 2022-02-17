Елизавета Коробова, 17 февраля 2022, 00:30 — REGNUM Заявление сопредседателя фракции партии «Европейская солидарность» Артура Герасимова о том, что в случае признания Россией Луганской и Донецкой Народных Республик Украина получает полное право отказаться от выполнения Минских соглашений, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 17 февраля в социальной сети Facebook.
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«Финита ля комедия! Они думали, что вечно будут забалтывать Минские договорённости? Крым ушел, теперь и Донбасс уйдёт. А затем развал Украины и разговор о том, кому какой её кусок достанется», — предрекает Денис С.
Многие пользователи считают, что такая угроза звучит абсурдно, потому что Россия только и делает, что призывает Киев к выполнению Минских соглашений, но он упирается и до сих пор не исполнил ни один пункт требований.
«Сторона, практически официально отказавшаяся от выполнения Минских соглашений, грозится их невыполнением! Если это не театр абсурда, то что?» — задаётся вопросом Олег Ш.
«А Киев и так не выполнил ни одного пункта Минских соглашений! Так чем он теперь пытается грозить? Что он ещё сильней не будет выполнять соглашения? Клоуны!» — написал Валерий Б.
Некоторые комментаторы отмечают, что эта угроза — никакая не угроза, потому что в случае отказа Киева от выполнения Минских соглашений Россия признает независимость ДНР и ЛНР.
«Господи! Вы с Луны свалились? Сами сказали, что не будут выполнять Минские соглашения. А когда поняли, что Донецк и Луганск войдёт в состав России, ставят ультиматум. А войной идти на Донецк и Луганск — это как? Смотрите, сами себя не перехитрите», — предупреждает Катерина К.
«Европейский союз Косово признал и не спрашивал никого! Так же и России поступит. А кого стесняться?» — пишет Геннадий Б.
Часть людей полагает, что таким образом украинские политики пытаются отказаться от Минских соглашений, а после такого решения хоть трава не расти.
«Киев устал выполнять Минские соглашения и нашёл повод отказаться от договоренностей? Ну вперёд, а Россия признает независимость ДНР и ЛНР. Что проще: выполнить требования и сохранить территории, либо навсегда лишить возможности договориться со своими гражданами?» — интересуется Олег Х.
Ряд пользователей указывает на то, что Киев тратит драгоценное время на бессмысленные провокационные заявления, хотя в этот момент можно было бы исполнять требования Минских соглашений и производить деэскалацию ситуации на востоке страны.
«У России олимпийское спокойствие, но всем понятно, что бесконечно так продолжаться не может. Если Киев перейдёт красную черту, то признание Донецка и Луганска случится незамедлительно, а дальше будь что будет. Кто знает, на какой границе остановится это признание независимости: до Киева или уже за ним», — пишет Иван М.
«Украине нужно успеть до подписания указа президентом признать особый статус этих территорий, согласно Минским соглашениям, а не играть на нервах у России. Ещё есть шанс уладить всё миром», — отмечает Ольга Ш.
Напомним, 15 февраля сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов заявил в ходе выступления в Верховной раде Украины о том, что в случае признания Россией Луганской и Донецкой Народных Республик Украина получает полное право отказаться от выполнения Минских соглашений.