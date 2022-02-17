17 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова сопредседателя украинской фракции партии «Европейская солидарность» о том, что признание независимости ДНР и ЛНР будет означать, что Украина не будет выполнять Минские соглашения.

Елизавета Коробова, , 00:30 — REGNUM Заявление сопредседателя фракции партии «Европейская солидарность» Артура Герасимова о том, что в случае признания Россией Луганской и Донецкой Народных Республик Украина получает полное право отказаться от выполнения Минских соглашений, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 17 февраля в социальной сети Facebook.

Тонущая Украина Никита Устинов © ИА REGNUM

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«Финита ля комедия! Они думали, что вечно будут забалтывать Минские договорённости? Крым ушел, теперь и Донбасс уйдёт. А затем развал Украины и разговор о том, кому какой её кусок достанется», — предрекает Денис С.

Многие пользователи считают, что такая угроза звучит абсурдно, потому что Россия только и делает, что призывает Киев к выполнению Минских соглашений, но он упирается и до сих пор не исполнил ни один пункт требований.

Артур Герасимов OSCE Parliamentary Assembly

«Сторона, практически официально отказавшаяся от выполнения Минских соглашений, грозится их невыполнением! Если это не театр абсурда, то что?» — задаётся вопросом Олег Ш.

«А Киев и так не выполнил ни одного пункта Минских соглашений! Так чем он теперь пытается грозить? Что он ещё сильней не будет выполнять соглашения? Клоуны!» — написал Валерий Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что эта угроза — никакая не угроза, потому что в случае отказа Киева от выполнения Минских соглашений Россия признает независимость ДНР и ЛНР. Т. е. добьётся того, чего хочет, но чего не хочет Украина.

«Господи! Вы с Луны свалились? Сами сказали, что не будут выполнять Минские соглашения. А когда поняли, что Донецк и Луганск войдёт в состав России, ставят ультиматум. А войной идти на Донецк и Луганск — это как? Смотрите, сами себя не перехитрите», — предупреждает Катерина К.

Минские соглашения по-украински Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Европейский союз Косово признал и не спрашивал никого! Так же и России поступит. А кого стесняться?» — пишет Геннадий Б.

Часть людей полагает, что таким образом украинские политики пытаются отказаться от Минских соглашений, а после такого решения хоть трава не расти.

«Киев устал выполнять Минские соглашения и нашёл повод отказаться от договоренностей? Ну вперёд, а Россия признает независимость ДНР и ЛНР. Что проще: выполнить требования и сохранить территории, либо навсегда лишить возможности договориться со своими гражданами?» — интересуется Олег Х.

Ряд пользователей указывает на то, что Киев тратит драгоценное время на бессмысленные провокационные заявления, хотя в этот момент можно было бы исполнять требования Минских соглашений и производить деэскалацию ситуации на востоке страны.

«У России олимпийское спокойствие, но всем понятно, что бесконечно так продолжаться не может. Если Киев перейдёт красную черту, то признание Донецка и Луганска случится незамедлительно, а дальше будь что будет. Кто знает, на какой границе остановится это признание независимости: до Киева или уже за ним», — пишет Иван М.

«Украине нужно успеть до подписания указа президентом признать особый статус этих территорий, согласно Минским соглашениям, а не играть на нервах у России. Ещё есть шанс уладить всё миром», — отмечает Ольга Ш.

Напомним, 15 февраля сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов заявил в ходе выступления в Верховной раде Украины о том, что в случае признания Россией Луганской и Донецкой Народных Республик Украина получает полное право отказаться от выполнения Минских соглашений.