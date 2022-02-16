Рим, 16 февраля, 2022, 23:00 — ИА Регнум. 17 февраля в нижней палате парламента Италии продолжится рассмотрение законопроекта о легализации эвтаназии, заявил спикер палаты Роберто Фико в среду, 16 февраля.

Presidente.camera.it Роберто Фико

«Парламент морально и политически обязан принять этот законопроект, которого ждет страна», — заявил Фико.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд Италии запретил проведение референдума о легализации эвтаназии. Конституция говорит о защите жизни, напомнили судьи.