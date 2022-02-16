Бишкек, 16 февраля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Правительство Киргизии намеревается выделить двум государственным банкам 26 млрд сомов (23 млрд рублей) на выдачу льготных сельскохозяйственных кредитов. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании парламента.

(сс) Thomas Depenbusch (Depi) Киргизия

По его словам, 70% выданных ранее сельхозкредитов использовались не по назначению. А потому сейчас самая большая проблема заключается в том, чтобы эти деньги получили именно фермеры и аграрии.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что ответственными за распределение льготных сельхозкредитов теперь будут руководители сельских управ, которых обязали рассматривать каждую заявку «под микроскопом».

«Если фермер возьмёт займ под 6% на выращивание сельхозкультур, а потратит эти деньги на праздничные застолья или погашение долгов своих детей, то возвращать кредит ему придётся уже по рыночной ставке в 19% — 22% годовых», — подчеркнул глава правительства Киргизии.

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