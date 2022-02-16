Киев, , 19:50 — REGNUM Стратегия нацбезопасности Украины, в которой Россия названа одной из главных угроз, утверждена украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает 16 февраля офис главы республики. Глава Украины подписал соответствующий указ.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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Согласно документу, Москва якобы ведёт гибридную войну против Украины политическими, экономическими, информационно-психологическими методами, а также использует хакерские атаки.

Указано на опасное влияние российской пропаганды, якобы разжигающей рознь на Украине, провоцирующей конфликты и подрывающей «общественное единство». При этом, отмечается, существующее на Украине «состояние системы стратегических коммуникаций затрудняет нейтрализацию этой угрозы на фоне информационной экспансии» России.

Другой проблемой Украины названы олигархи, которые «установили контроль над стратегическими предприятиями и отраслями национальной экономики, в том числе посредством влияния на политические институты и процессы».

Новой стратегией власти Украины обозначают «реальные и потенциальные угрозы государственной безопасности», а также «направления и задачи государственной политики в сфере государственной безопасности».

Указано, что в рамках реализации стратегии необходимо своевременное выявление внешних и внутренних угроз, а также усовершенствование контрразведывательных механизмов. Требуются также противодействие экономическому терроризму, борьба с организованной преступностью, усиление системы кибербезопасности.

Также в документе указано на необходимость внедрения на Украине «гармонизированных со стандартами безопасности НАТО и ЕС механизмов функционирования системы обеспечения безопасности государственной тайны и служебной информации», защиты государственной границы, усиления контроля миграции.

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