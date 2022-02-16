Афины , 16 февраля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Пещера Петралона на Халкидиках (Северная Греция) и археологический музей вновь откроются для публики к июню 2023 года после ремонта. Модернизация защитит объект, заявила министр культуры Лина Мендони в ответ на вопрос депутата от «Движения за перемены» Апостолоса Панаса, передает AMNA 14 февраля.

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Мендони отметила, что, когда нынешнее правительство вступило в должность в июле 2019 года, обнаружилось, что международный тендер на поставку и размещение металлических деталей и регулярные торги по закупке и размещению электрооборудования еще не начались, в то время как по мере выполнения работ потребовались дополнительные отчеты.

Она рассказала также про увеличение бюджета ремонта и модернизации комплекса с 996 000 до 1 053 800 евро и продлении срока завершения работ до 31 декабря 2022 года. К проекту была добавлена закупка оборудования для очистки части природных образований в пещере и очистки ее от бактерий, на что предусмотрено в бюджете 100 000 евро.

Бюджет полной реконструкции музея составил 529 00 евро, в нем представлена богатая коллекция окаменелостей и человеческий череп, датированный почти 700 000 лет. Проведенные работы сделают музей доступным для посетителей с ограниченными физическими возможностями.

В целом, по словам министра, объект и музей будут готовы к приему гостей к июню 2023 года.