Казань, 16 февраля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В поддержку 15-летней уроженки Казани Камилы Валиевой в столице Татарии появились рекламные щиты. По информации городской администрации, на улицах размещено 29 баннеров.

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На рекламных щитах с электронной поверхностью размещена фотография фигуристки со словами поддержки в ее адрес: «Камила, мы с тобой!». Увидеть вывески можно на улицах Краснококшайской, М. Вахитова, Большая Крыловка, Чистопольской, Фучика, Закиева, Мавлютова, Гвардейской, Зорге, Оренбургском тракте, проспектах Ямашева и Победы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, дети по всей России поддержали онлайн-акцию, запущенную активистами Российского движения школьников. За минувшие выходные в соцсетях «ВКонтакте» и «Instagram» опубликовано более 1700 постов с хэштегом #КамилаТыНасВдохновила.

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