Москва, 16 февраля 2022, 17:02 — REGNUM Начался приём заявок экспертов XIX сезона всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старт заявочной кампании был дан в рамках пресс-конференции в среду, 16 февраля. Участники мероприятия также обсудили планы экспертного сообщества конкурса на 2022 год.
Старт XIX всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» был дан 10 февраля в Доме Российского исторического общества в рамках круглого стола, посвящённого Году культурного наследия народов России. Данная тематика стала основной для проекта в нынешнем сезоне.
В пресс-конференции, посвященной старту заявочной кампании экспертов, приняла участие Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, третий год возглавляющая Экспертный совет всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Она отметила, что с каждым годом в оценке проектов принимает участие все большее количество специалистов: «Исходя из многолетнего опыта, у нас есть все основания ожидать увеличения количества конкурсантов в новом сезоне. В объявленный Президентом Российской Федерации Год культурного наследия народов России именно данная тематика стала основной для Конкурса. Она отражена в целом ряде новых номинаций проекта — «Культурное наследие моей страны», «Моё ремесло» и наша специальная номинация для детей до 13 лет «Детские народные сказки». Потому мы особенно ждем специалистов в области культуры, истории и этнографии».
В новом сезоне экспертам предстоит провести экспертизу проектов, направленных на решение вопросов социально-экономического развития российских территорий, представленных в 17 тематических номинациях. Полный список доступен на официальном сайте конкурса.
Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал:«Номинации проекта ежегодно меняются в соответствии с актуальной повесткой внутренней государственной политики и запросами общества. Совместно с партнерами, сообществом выпускников и экспертов обновляется Положение о Конкурсе. В новом сезоне список номинаций обновился сразу на треть».
Он также отметил взаимодействие Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» с другими проектами платформы: «В прошлом году экспертами очного этапа номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» стали представители конкурса «Цифровой прорыв», в оценке проектов номинации «Моя гостеприимная Россия» приняли участие организаторы и победители конкурса «Мастера гостеприимства». В ряде номинаций экспертами выступали также победители и финалисты проектов «Лидеры России» и «Флагманы образования». Уверены, что подобная практика найдет свое продолжение и в нынешнем сезоне».
Реализация всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров рассказал, что «в прошлом сезоне, основной тематической линией которого стали наука, технологии и космос, большинство экспертов конкурса являлись представителями высшей школы. Преподаватели, научные сотрудники и представители административного корпуса вузов со всей страны принимали участие в оценке проектов на всех этапах его проведения».
Он также пригласил коллег присоединиться к оценке конкурсантов и в нынешнем сезоне.
В прошлом сезоне 2810 человек из 85 регионов России и 3 иностранных государств — Беларуси, Казахстана и Литвы, направили свои заявки на участие в конкурсе в качестве экспертов. Из них 2 252 специалиста смогли успешно пройти обучение с последующим квалификационным тестированием и приступить к оценке проектов.
Руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова поделилась нововведениями, ожидающими экспертное сообщество в нынешнем сезоне: «Многие эксперты конкурса работают с нами на протяжении долгих лет, включаясь не только в оценку заявок участников, но и развитие сообщества проекта. Они погружены в специфику конкурса, знают его особенности и зачастую сами предлагают нововведения в части его реализации. В нынешнем сезоне мы решили оптимизировать для них систему сбора заявок — экспертам, ранее принимавшим участие в оценке проектов, больше не нужно проходить квалификационное тестирование — достаточно лишь подтвердить в личном кабинете на сайте свое желание продолжать нашу совместную работу. Это важно сделать в период заявочной кампании, которая завершается для экспертов 11 апреля, а для участников — 24 апреля».
В 2022 году Конкурс для экспертов пройдет в четыре этапа:
• Первый — с 16 февраля по 11 апреля 2022 года. В течение этого периода будущие эксперты смогут подать свои заявки на сайте конкурса.
• С 12 по 17 апреля пройдет дистанционное обучение.
• В период с 18 по 21 апреля новые эксперты смогут сдать квалификационное тестирование.
• С 21 по 24 апреля пройдет конкурсный отбор экспертов. Кандидаты, успешно прошедшие отбор, смогут приступить к экспертизе заявок участников.
Одним из ключевых партнеров конкурса также является Российская академия образования.
Подробная информация о конкурсе, регистрация участников и экспертов доступны на сайте проекта.
Как ра9нее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».