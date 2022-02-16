Бишкек, 16 февраля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Руководство национальной холдинговой компании «Наследие великих кочевников» показали президенту Киргизии Садыру Жапарову 32 проекта собственной разработки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 16 февраля.

Gov.kg Президент Киргизии Садыр Жапаров

Продемонстрированные проекты касаются стимулирования экономики и развития сырьевой базы, гидроэнергетического потенциала, цифровых технологий, а также сфер образования, туризма и медицины.

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Среди представленных инициатив наибольший интерес у президента вызвали проекты по строительству цементного завода в Иссык-Кульской области, Чон-Кеминской, Кара-Кульской и Орто-Токойской ГЭС, по освоению буроугольного бассейна «Кавак» с производственной мощностью 5 млн тонн в год, по разработке месторождений «Куттисай», «Талды-Булак» и «Андаш», а также по поддержке и развитию образовательной и IT сфер.

Глава государства одобрил концепцию предложенных проектов и утвердил бюджет холдинга на 2022 год.

«Все представленные проекты в рамках деятельности «Наследия кочевников» должны быть реализованы в указанные сроки. Данные проекты охватывают комплекс социально-экономических вопросов, поэтому для нас крайне важно, чтобы они имели высокую эффективность и окупаемость», — подчеркнул он.

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