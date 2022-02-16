Бишкек, 16 февраля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Для решения сложившейся в Киргизии ситуации с духовной бедностью в обществе должна системно вестись разъяснительная и воспитательная работа. Об этом заявил государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов на презентации плана мероприятий по реализации Концепции духовно-нравственного развития и физвоспитания личности на 2021 — 2026 годы.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что в стране стали обращать внимание на образование и воспитывать молодежь, но при этом забыли про среднее и старшее поколения.

«Основные усилия должны быть направлены на все поколения, молодые и старшие. Для того, чтобы внести свой вклад в развитие страны, мы обязаны формировать образ киргизского гражданина, духовно богатого, здорового, образованного, разбирающегося в истории наших предков, уважающего традиции и чужие верования, чтящего межнациональные отношения и многоязычие, а также защищенного от внешнего и внутреннего негативных влияний», — подчеркнул он.

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