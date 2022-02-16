Киев, 16 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Большое количество российских военных вблизи границы с Украиной беспокоят США. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Уэнди Шерман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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По её мнению, сосредоточение «100 тыс. военных» России у границ Украины может свидетельствовать о планах Москвы осуществить нападение.

«У России есть способность начать вторжение на Украину в любой момент. Поэтому нам нужно увидеть деэскалацию — очевидную, подтверждённую, значительную. Мы должны увидеть, что россияне забрали свои войска», — отметила в беседе «Украинской правдой» Шерман.

Она указала на то, что США и Украина и далее будут обмениваться разведывательными и визуальными данными относительно ситуации на границе с Россией.

При этом первый замгоссекретаря США подчеркнула, что в Вашингтоне надеются на возможность снять напряжённость путём дипломатических переговоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит положительные сигналы из Москвы по продолжению дипломатических усилий, но при этом «пока не видит» деэскалацию вокруг Украины на земле.

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Такие же заявления сделал президент Украины Владимир Зеленский, который утверждает, что Россия ещё не начала отводить свои войска от границы с Украиной. Он подчеркнул, что пока Украина «не видит никакого отвода войск», а только слышала об этом. Пока это только заявления, подчеркнул украинский лидер.