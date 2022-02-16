Москва, 16 февраля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 16 февраля, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,55%, до 74,90 рубля. Евро теряет 0,3%, отступая до 85,24 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Обещанное британским таблоидом The Sun на 01:00 ночи по Гринвичу российское вторжение на Украину не состоялось. Более того, в СМИ замелькали кадры поспешно ретирующихся из Крыма эшелонов с российскими танками.

И хотя неторопливая эстонская разведка всё ещё не исключает нападения русских на Украину в конце февраля, большинство участников рынка хочет верить в лучшее.

На этом фоне российские акции и облигации раскупаются, как горячие пирожки, иностранные покупатели выстраиваются в очередь за рублями, что позволило отечественной валюте пробить уровень 75 рублей за доллар вниз.

Но, пожалуй, эстонским аналитикам можно верить. Такие грандиозные инфоповоды так быстро не рассасываются. Вот уже и Зеленский обиженно заявляет, что информация об отводе российских войск — не более чем слова.

А в Лондоне готовят новый закон, позволяющий вводить санкции против российских компаний, на что глава МИД РФ Сергей Лавров уже пообещал зеркальный ответ. Так что пока успокаиваться рано — рынок ещё попугают новыми стрессами.

Пока ситуацию выравнивают экспортеры, продающие валюту в преддверии налогового периода. А выручка у них очень неплохая — сырьевые цены на многолетних максимумах.

Но где-то неподалеку притаился Центробанк РФ, давненько не скупавший доллары в резервы в рамках бюджетного правила.

И угроза его возвращения на рынок будет тем больше, чем быстрее будут затихать волны вокруг украинского кризиса. Так что устойчивого восстановления рубля еще придется подождать», — считает эксперт.

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