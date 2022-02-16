Курган, 16 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 16 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализированы 127 человек, выписались по выздоровлению 2010. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки выявлено 1487 заражённый коронавирусом курганец, на 29 человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 16 февраля выявлено 71 527 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 53 301 человек, скончались 1100 пациентов (на семь человек больше, чем днём ранее).