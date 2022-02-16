Киев, 16 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины остаётся в Киеве и продолжает работать в непрерывном режиме. Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 16 февраля на заседании правительства.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

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Он опроверг сообщения об эвакуации на фоне возможного обострения в стране.

«Мы работаем в Киеве. Никаких фейковых эвакуаций, никаких паник в условиях гибридного давления не допускаем. Работаем в режиме 24 на 7», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее в украинских СМИ появились публикации об отъезде олигархов из страны. Сообщалось, что только 13 февраля с Украины вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, в западной прессе ранее появились утверждения о том, что полномасштабное «вторжение России на Украину» якобы начнётся 16 февраля.

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