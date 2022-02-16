Киев, 16 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Россия ещё не начала отводить свои войска от границы с Украиной. С таким утверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Украинский лидер в беседе с BBC подчеркнул, что «все нормальные люди ожидают деэскалации» ситуации на российско-украинской границе.

«Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока не видим никакого отвода войск. Мы только слышали об этом», — сказал он, выступая на военном полигоне в западной Украине.

Он подчеркнул, что когда войска действительно выведут, «это увидят все», а не только военные или разведка.

«Но пока это просто заявления», — сказал украинский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные заявления сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО видит положительные сигналы из Москвы по продолжению дипломатических усилий, но при этом «пока не видит» деэскалацию вокруг Украины на земле.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы западных стран проверить отвод войск РФ после завершения учений отсутствием воспитания.