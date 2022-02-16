Джакарта, , 15:20 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии напомнило правительству провинции Бантена об угрозе землетрясения и цунами, сообщает Kompas.

Землетрясение Smchealth.org

В Зондском проливе существует вероятность возникновения землетрясения магнитудой 8,7. Землетрясение может вызвать цунами высотой 8,28 м в районе гавани Мерак (город Чилегон).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 64 718 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии побит рекорд по ежедневному приросту носителей коронавируса