Москва, , 15:00 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на защиту половой неприкосновенности детей, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

На этом парламентарии останавливаются не собираются.

«Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

В Госдуме уже подготовили свои предложения.

«Мы уже готовим законопроект о пожизненном административном надзоре в отношении всех лиц, которые совершали преступления в отношении детей. Будем предлагать введение обязательной медико-психиатрической экспертизы, использование средств фиксации местоположения, прямого судебного запрета по нахождению в местах взаимодействия с детьми», — сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Также предлагают и профилактические меры. Парламентарии уже ведут работу с Минздравом, чтобы откорректировать регламенты работы с маленькими детьми, которые позволили бы выявлять эти преступления, отметила Яровая.

Устанавливаются отягчающие наказание обстоятельства, если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком или несет ответственность за него, его содержание, воспитание, обучение, защиту интересов (например, в силу договора — няня), а также к тем, кто работает с детьми в школах, детсадах, учреждениях развития несовершеннолетних. Законопроект также приостанавливающий наступление срока давности за такие преступления до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия.

Исключается возможность условного осуждения и отсрочки отбывания наказания для лиц, осужденных за совершение в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, преступления, предусмотренного ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Вводится повышенная уголовная ответственность за понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с использованием СМИ или интернета; лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Такие деяния будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Также вводится уголовная ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. За такие деяния будет назначаться наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

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