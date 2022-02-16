Москва, 16 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на защиту половой неприкосновенности детей, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

На этом парламентарии останавливаются не собираются.

«Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

В Госдуме уже подготовили свои предложения.

«Мы уже готовим законопроект о пожизненном административном надзоре в отношении всех лиц, которые совершали преступления в отношении детей. Будем предлагать введение обязательной медико-психиатрической экспертизы, использование средств фиксации местоположения, прямого судебного запрета по нахождению в местах взаимодействия с детьми», — сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Также предлагают и профилактические меры. Парламентарии уже ведут работу с Минздравом, чтобы откорректировать регламенты работы с маленькими детьми, которые позволили бы выявлять эти преступления, отметила Яровая.

Устанавливаются отягчающие наказание обстоятельства, если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком или несет ответственность за него, его содержание, воспитание, обучение, защиту интересов (например, в силу договора — няня), а также к тем, кто работает с детьми в школах, детсадах, учреждениях развития несовершеннолетних. Законопроект также приостанавливает наступление срока давности за такие преступления до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия.

Исключается возможность условного осуждения и отсрочки отбывания наказания для лиц, осужденных за совершение в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, преступления, предусмотренного ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Вводится повышенная уголовная ответственность за понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с использованием СМИ или интернета; лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Такие деяния будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Также вводится уголовная ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. За такие деяния будет назначаться наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок.