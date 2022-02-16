Москва, 16 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару на переговорах в Москве обсудят внешнеполитическую координацию на многосторонних площадках, говорится в материалах ко встрече.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В ходе встречи на высшем уровне планируется также обмен мнениями по актуальным международным вопросам. Будет обсуждаться тематика внешнеполитической координации на многосторонних площадках, прежде всего, в ООН и ее Совете Безопасности, в работе которого Бразилия участвует в 2022—2023 годах, а также БРИКС и «Группы двадцати», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на переговорах с с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что несмотря на сохраняющиеся эпидемические ограничения, в 2021 году рост товарооборота между Россией и Бразилией составил 87%.