Владимир, 16 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 146 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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16 февраля выявлено 2367 новых случаев заражения коронавирусом — на 291 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 116 тыс. 972 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 87 тыс. 537 пациентов, в том числе 411 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3173 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.