Додома, , 16:11 — REGNUM Чешский производитель самолетов Skyleader планирует создать производственное предприятие в Танзании. Об этом пишет новостное издание Mwananchi.

Фирма ведет заключительные переговоры с властями восточноафриканской страны о создании завода по производству сверхлегких самолетов Skyleader 500.

«Инвестор проявил интерес к созданию своей базы в прибрежных районах. В этом случае компания, скорее всего, построит свой завод в регионе Мтвара», — сообщил анонимный источник.

Skyleader — чешский производитель самолетов, специализирующийся на проектировании и производстве сверхлегких самолетов в соответствии со стандартами Международной авиационной федерации.

Авиационный эксперт с 48-летним стажем Джон Нджава отметил, что завод послужит катализатором роста авиационной промышленности в регионе, поспособствует созданию рабочих мест и передаче Танзании новых технологий.

Тем не менее в настоящее время у страны нет возможностей для сертификации воздушных судов.