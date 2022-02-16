Астрахань, 16 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 76 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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16 февраля выявлено 849 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона был выявлен 101 тыс. 581 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 85 тыс. 992 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 753 — за последние сутки.

За весь период скончались 2763 человека. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.