Чита, 16 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Минздрав Забайкальского края сегодня, 16 февраля, подтвердил, что губернатор региона Александр Осипов заболел COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Забайкальского края Губернатор Забайкалья Александр Осипов

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Как пояснила на пресс-конференции глава краевого министерства здравоохранения Оксана Немакина, глава региона получает лечение амбулаторно, на дому, его состояние удовлетворительное.

Напомним, о том, что у Александра Осипова подтвердилось заражение коронавирусом, стало известно еще накануне, 15 февраля.

Ранее, 4 января 2021 года, забайкальский губернатор даже попал на лечение в коверный моностационар первой городской клинической больницы Читы. Его состояние оценивалось, как средней степени тяжести.

Также известно, что в январе 2022 года забайкальский губернатор ревакцинировался.

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