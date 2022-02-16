Москва, 16 февраля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Продолжающаяся на Западе истерия вокруг якобы «вторжения» России на Украину вызывает глубокое удивление в Москве, заявил 16 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Конечно, нас это (продолжающаяся на Западе истерия вокруг якобы «вторжения» России на Украину) сильно, я бы не сказал, забавляет, но вызывает глубокое недоумение», — сказал Лавров по итогам встречи в формате «2+2» с участием глав МИД и Минобороны России и Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом двухдневного заседания глав минобороны стран — членов блока заявил, что ответ от России на свои предложения по безопасности ожидает Североатлантический альянс (НАТО), который также готов к продолжению диалога с Москвой.