КНДР (Северная Корея), 16 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын принял участие в мероприятии, посвящённом 80-летию со дня рождения его отца, бывшего лидера страны Ким Чен Ира. Об этом 16 февраля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Согласно опубликованным данным, мероприятие состоялось перед памятником Ким Чен Иру в городе Самчжиён провинции Янгандо на северо-западе страны.

Ким Чен Ын возложил цветы к постаменту и отдал дань уважения покойному отцу. О том, выступал ли он на мероприятии, не сообщается.

Известно, что в мероприятии также приняли участие председатель Президиума Верховного народного собрания Чхве Рён Хэ, секретарь Центрального Комитета Трудовой партии Кореи по организационным вопросам Чо Ён Вон и премьер-министр КНДР Ким Док Хун.